Глава украинского «Энергоатома» Котин считает, что Запорожскую АЭС Киеву удастся вернуть силой

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4 января 2023, 18:41 Источник: РИА Новости

Запорожская АЭС. Фото: Dmitry Grigoriev/globallook.com

Планы создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции нереалистичны, однако у Киева есть надежды на то, что ее удастся вернуть благодаря действиям Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент компании «Энергоатом» Петр Котин.

В беседе с агентством Котин высказал сомнения в том, что сторонам удастся договориться о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, но выразил надежду, что этот объект вернется под юрисдикцию Украины.

«Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы», – заявил глава «Энергоатома».

Он пояснил, что если украинской армии удастся занять Мелитополь, расположенный в ста километрах южнее ЗАЭС, российским войскам придется оставить станцию.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял о том, что считает реалистичными планы создания до конца года 2022 года зоны безопасности вокруг станции, однако сторонам не удалось договориться.