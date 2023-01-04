Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова похоронят в Чечне

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4 января 2023, 11:00 Источник: РИА "Новости"

Руслан Хасбулатов, Anton Kavashkin/Russian Look

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатова, который 3 января скончался в Подмосковье в возрасте восьмидесяти лет, похоронят в Чечне. Об этом сообщили журналистам его родственники.

Согласно последним данным, в Москве прощания не будет. Подчеркивается, что Руслан Хасбулатов будет похоронен завтра или послезавтра.

Напомним, Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в 1990 году. Позже его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета. С 1991 года он являлся председателем органа государственной власти.

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