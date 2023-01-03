Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов

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3 января 2023, 22:11

Руслан Хасбулатов, Anton Kavashkin/ globallookpress.com

В Подмосковье скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает RT.



По данным РИА Новости, новость о смерти подтвердили его близкие.



Отмечается, что он умер в возрасте 80 лет.



Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в 1990 году. Позже его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета. С 1991 года он является председателем органа государственной власти.

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