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Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов

, 22:11

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов
Руслан Хасбулатов, Anton Kavashkin/ globallookpress.com

В Подмосковье скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает RT.

По данным РИА Новости, новость о смерти подтвердили его близкие.

Отмечается, что он умер в возрасте 80 лет.

Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в 1990 году. Позже его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета. С 1991 года он является председателем органа государственной власти.

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