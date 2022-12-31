Политолог Макеева: тенденции распада США будут «четко и ясно» видны уже в следующем году

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31 декабря 2022, 16:01 Источник: Федеральное агентство новостей

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Наталья Макеева, директор Центра геополитических экспертиз, во время беседы с Федеральным агентством новостей рассказала о том, что в «обозримом будущем» неизбежно произойдет распад Соединенных Штатов Америки.

Комментируя прогноз заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о возможном распаде США, политолог согласилась, что предположение политика вполне реалистично.

По мнению Макеевой, уже в ближайшем будущем мы увидим распад Соединенных Штатов. В следующем же году «четко и ясно» будут обозначены тенденции, которые приведут к этому. Как отметила эксперт, в 2023 году американцев ждет примерно тоже, что случилось с СССР в период его распада.