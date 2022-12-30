В Харьковской, Днепропетровской областях и части Запорожской области Украины объявлена воздушная тревога

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30 декабря 2022, 10:13 Источник: РИА Новости

Воздушная тревога объявлена с 9:26 утра пятницы на территории Украины в Харьковской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом стало известно из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.



Ночью воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области.

Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы. С 10 октября воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

После ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя, а 8 декабря президент Украины заявил, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.



