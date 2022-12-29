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Глава офиса Зеленского Ермак: никаких компромиссов с действующим президентом РФ у Украины быть не может

, 20:57 Источник: Радио Sputnik

Глава офиса Зеленского Ермак: никаких компромиссов с действующим президентом РФ у Украины быть не может
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Никаких компромиссов с президентом России Владимиром Путиным и руководством нынешней России у Киева быть не может. И в этом его позиция полностью совпадает с позицией Вашингтона, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук (в России в отношении нее возбуждено уголовное дело) Ермак заявил, что между Украиной и США существует «стопроцентное» совпадение в оценке того, как должен завершиться российско-украинский конфликт, и возможности компромисса.

«Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом [РФ Владимиром Путиным], с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет», - приводит слова Ермака агентство «РИА Новости».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что неотъемлемым условием диалога Москвы с Киевом является признание им четырех новых субъектов РФ. 

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