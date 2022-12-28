Министр иностранных дел РФ Лавров: признание четырех новых субъектов России – это неотъемлемое условие диалога с Украиной

Признание за Россией вошедших в ее состав четырех новых субъектов - неотъемлемая часть условий для дипломатических переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, российская сторона готова начать переговорный процесс с украинской. Для его исполнения Киеву необходимо принять условия Москвы. Так, одним из них «является принадлежность четырех регионов Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что проведение спецоперации не усугубило положение отечественной экономики.
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