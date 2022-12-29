Кадыров сообщил, что второй этап операции «Возмездие» на Украине будет более жестоким, и возмездие продолжается

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, в ходе прямой линии заявил, что специальная отдельная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была первым этапом, второй этап операции будет более жестоким.
«Готовимся ко второму этапу. Возмездие продолжается», — сказал руководитель Чеченской Республики.
Трансляцию прямой линии Рамзана Кадырова ведет RT.
Кадыров ранее рассказывал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 украинских боевиков и 40 единиц военной техники. Глава Чечни указал, это успехи специальной отдельной операции под названием «Возмездие».
Кадыров в ходе ежегодной прямой линии заявил, что сообщения о продолжении мобилизации являются провокацией.