Кадыров сообщил, что второй этап операции «Возмездие» на Украине будет более жестоким, и возмездие продолжается

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 18:54

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, в ходе прямой линии заявил, что специальная отдельная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была первым этапом, второй этап операции будет более жестоким.

«Готовимся ко второму этапу. Возмездие продолжается», — сказал руководитель Чеченской Республики.

Трансляцию прямой линии Рамзана Кадырова ведет RT.

Кадыров ранее рассказывал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 украинских боевиков и 40 единиц военной техники. Глава Чечни указал, это успехи специальной отдельной операции под названием «Возмездие».

Кадыров в ходе ежегодной прямой линии заявил, что сообщения о продолжении мобилизации являются провокацией.