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27 декабря 2022, 13:05 Источник: РИА "Новости"

Далай-лама XIV, Dalai Lama/Globallookpress.com

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил, что наступили "смутные времена", а также обратил внимание на актуальность на данном фоне "понимания взаимозависимой природы вещей".

Глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина сообщила журналистам, что Далай-лама XIV посетил храм Махабодхи в Бодхгая, Индия, где обратился к присутствующим.

Духовный лидер тибетского буддизма заявил, что человечество к настоящему моменту проделало большой путь с точки зрения материального развития, однако сердца людей по-прежнему пребывают в смятении из-за страстей и ненависти, вследствие чего как никогда актуальным является учение Будды о добросердечии и любви, а также о понимании взаимозависимой природы вещей.