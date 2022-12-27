Министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что США не пытались наладить контакт с Россией

Значимые идеи от Вашингтона относительно полноценных контактов дипведомств РФ и США не поступали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Он рассказал, что Вашингтон не пытался осуществить полноценный двусторонний контакт с Москвой «по линии внешнеполитических ведомств».
Лавров подчеркнул, что правительство России от диалога «не уклоняется», если он будет «конструктивным». По его словам, встречи представителей двух государств должны состоять из «конкретики».
Ранее сообщалось, что Зеленский поменял свою позицию после поездки в США.
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