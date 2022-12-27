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Британцы посчитали, что предложение Украины о проведении «саммита мира» связано с поездкой Зеленского в США

, 10:10

Британцы посчитали, что предложение Украины о проведении «саммита мира» связано с поездкой Зеленского в США
Владимир Зеленский, Nathan Howard - Pool via CNP/ globallookpress.com

Читатели британского издания Daily Mail считают, что Киев требует проведения «саммита мира» из-за скорого прекращения военной помощи от США. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению комментаторов, президент Украины понял в результате визита в Белый дом, «что денег больше не будет». Именно поэтому в стране поменяли курс политики. Так, Зеленский «внезапно стал открыт» к мирному урегулированию конфликта, которое раньше отвергал.

Ранее сообщалось, что Украина настаивает на проведении данного саммита в феврале.

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