Британцы посчитали, что предложение Украины о проведении «саммита мира» связано с поездкой Зеленского в США

Читатели британского издания Daily Mail считают, что Киев требует проведения «саммита мира» из-за скорого прекращения военной помощи от США. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению комментаторов, президент Украины понял в результате визита в Белый дом, «что денег больше не будет». Именно поэтому в стране поменяли курс политики. Так, Зеленский «внезапно стал открыт» к мирному урегулированию конфликта, которое раньше отвергал.
Ранее сообщалось, что Украина настаивает на проведении данного саммита в феврале.
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