Комбат «Восток» Ходаковский: «Мы перемалываем силы ВСУ на Бахмутском направлении»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 декабря 2022, 12:55 Антон Николаев,

украинский солдат. Mihir Melwani/globallook.com

Александр Ходаковский сообщил, что сейчас главная задача состоит не во взятии Бахмута, а в перемалывании войск ВСУ под этим населенными пунктом. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Ситуация на Бахмутском направлении достаточно тяжелая. Последние три недели мы переклассифицировали отношение к Бахмуту. Мы сейчас не говорим о том, что за собой понесет взятие Бахмута с тактической точки зрения. Очевидно, что мы поражение Украине наносим тем, что мы перемалываем ее личный состав в этой мясорубке. Можно, например, занять без труда какие-либо территории, не суметь их удержать. В ситуации с Бахмутом, когда Украина вынуждена бросать в том числе слитные подразделения спецназа на защиту города, это говорит о том, что мы действуем достаточно эффективно, решая задачу даже не по взятию самого Бахмута. Мы говорим о том, сколько воинских частей Украины становятся недееспособными».

Ранее политолог Виктор Олевич усомнился в том, что взятие Артемовска (Бахмута) станет переломным в ходе военных действий в Донбассе.