Политолог Олевич: «Маловероятно, что события вокруг Артемовска будут решающими в битве за Донбасс»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 17:01 Антон Николаев,

Виктор Олевич усомнился в том, что взятие Артемовска (Бахмута) станет переломным в ходе военных действий в Донбассе. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «НТВ», передает издание «Аргументы недели».

«Артемовск - не самый крупный город. Краматорск и Славянск - города крупнее. За Артемовск битва идет уже несколько месяцев. За каждый такой город, за каждый такой населенный пункт будет идти битва несколько месяцев. В таком случае российские войска будут продвигаться дальше с потерями. Потери есть, безусловно, и у противоположной стороны. Но если это будет идти такими темпами, каждый такой городок… Маловероятно, что события вокруг Артемовска (Бахмута) могут являться переломным моментом в битве за Донбасс или в битве за всю Украину. Это не критика, это просто оценка реальности. Взятие Краматорска и Славянска будет означать, что 50% ДНР будет находиться под контролем российских войск».

Ранее основатель бригады «Восток» Ходаковский сказал, что на Бахмутском направлении российская армия удерживает свои позиции. Он также заверил, что у России на этом участке линии соприкосновения сосредоточено достаточно военных ресурсов.