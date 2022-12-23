Посол Антонов затруднился сказать, когда можно будет возобновить диалог России и США по стратегической стабильности

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23 декабря 2022, 14:26 Источник: Telegram-канал ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов затруднился сказать, когда можно будет возобновить диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности. Об этом информирует ТАСС.

«Трудно сказать, когда можно будет возобновить диалог РФ и США по стратегической стабильности», — процитирован Антонов в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что ситуацию вокруг Договора СНВ-3 нельзя рассматривать в отрыве от общего состояния двусторонних отношений.

Ранее сегодня сообщалось, что Анатолий Антонов сделал заявление о высоком риске столкновения Москвы и Вашингтона.