Посол Антонов затруднился сказать, когда можно будет возобновить диалог России и США по стратегической стабильности

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов затруднился сказать, когда можно будет возобновить диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности. Об этом информирует ТАСС.
«Трудно сказать, когда можно будет возобновить диалог РФ и США по стратегической стабильности», — процитирован Антонов в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Также дипломат отметил, что ситуацию вокруг Договора СНВ-3 нельзя рассматривать в отрыве от общего состояния двусторонних отношений.
Ранее сегодня сообщалось, что Анатолий Антонов сделал заявление о высоком риске столкновения Москвы и Вашингтона.