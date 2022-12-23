Посол Москвы в Вашингтоне Антонов заявил о высоком риске столкновения между Россией и США

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23 декабря 2022, 14:07 Источник: Telegram-канал ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне, заявил о высоком риске столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом информирует ТАСС.

«Риск столкновения между Россией и США высок», — процитирован Антонов в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что состояние двустороннего диалога в настоящий момент сравнимо с «ледниковым периодом», однако американские власти не хотят идти на полный разрыв отношений, понимая последствия данного шага.

Как сообщалось ранее в пятницу, Анатолий Антонов указал, что Москва доносила до Вашингтона, что комплексы Patriot будут законными целями ударов войск РФ на украинской территории.