Посол Антонов: Москва доносила до США, что ЗРК Patriot будут законными целями ударов войск России на Украине

Москва доносила до Соединенных Штатов, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут законными целями ударов российских Вооруженных сил на украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.
«РФ доносила до США, что системы Patriot будут законными целями ударов на Украине, вопрос в том, будут ли их обслуживать американцы», — процитирован дипломат в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе отечественный сенатор Константин Косачев указал на то, что у России есть полное право рассматривать будущую поставку киевской стороне ЗРК Patriot в качестве шага к прямому вовлечению Вашингтона в конфликт.