Посол Антонов: Москва доносила до США, что ЗРК Patriot будут законными целями ударов войск России на Украине

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23 декабря 2022, 13:52 Источник: Telegram-канал ТАСС

ЗРК Patriot, IMAGO / globallookpress.com

Москва доносила до Соединенных Штатов, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут законными целями ударов российских Вооруженных сил на украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«РФ доносила до США, что системы Patriot будут законными целями ударов на Украине, вопрос в том, будут ли их обслуживать американцы», — процитирован дипломат в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе отечественный сенатор Константин Косачев указал на то, что у России есть полное право рассматривать будущую поставку киевской стороне ЗРК Patriot в качестве шага к прямому вовлечению Вашингтона в конфликт.