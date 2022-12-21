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21 декабря 2022, 08:55

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты подтверждает, что запас прочности у Вооруженных сил Украины, управляемых Североатлантическим альянсом, на исходе. Соответствующую точку зрения выразил Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве.

«Это подтверждение, что запас прочности у управляемых НАТО украинских подразделений на исходе. А как жить с Конгрессом под контролем республиканцев, совсем не понятно», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Мирошника.

Экс-посол высказал предположение, согласно которому украинского лидера «тайно везут выступить с номером “подайте бедной Неньке” в преддверии прихода республиканского большинства в Конгресс».

Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в организации не знают о предполагаемом посещении Владимиром Зеленским ее штаб-квартиры в Нью-Йорке.