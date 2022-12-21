Пресс-секретарь Гутерриша Дюжаррик: в ООН не знают о возможном визите Зеленского в ее штаб-квартиру

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21 декабря 2022, 08:19

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Lev Radin / globallookpress.com

В ООН не знают о вероятном посещении украинским лидером Владимиром Зеленским ее штаб-квартиры, которая находится в американском городе Нью-Йорке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь главы всемирной организации Антониу Гутерриша.

«Мы получили множество запросов касательно возможного визита Владимира Зеленского в ООН. Нам неизвестно о каком-либо подобном визите», — процитирован Дюжаррик в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что, согласно сведениям, распространенным CNN, глава Украины собирается провести встречу с американским президентом Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи Соединенных Штатов киевской стороне.