Пресс-секретарь Гутерриша Дюжаррик: в ООН не знают о возможном визите Зеленского в ее штаб-квартиру

В ООН не знают о вероятном посещении украинским лидером Владимиром Зеленским ее штаб-квартиры, которая находится в американском городе Нью-Йорке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь главы всемирной организации Антониу Гутерриша.
«Мы получили множество запросов касательно возможного визита Владимира Зеленского в ООН. Нам неизвестно о каком-либо подобном визите», — процитирован Дюжаррик в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Ранее в среду сообщалось, что, согласно сведениям, распространенным CNN, глава Украины собирается провести встречу с американским президентом Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи Соединенных Штатов киевской стороне.