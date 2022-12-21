CNN: Зеленский в ходе визита в США планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи Украине

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21 декабря 2022, 08:01

Президент США Джо Байден, Saquan Stimpson - CNP / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты намерен провести встречу с главой Белого дома Джо Байденом для обсуждения нового пакета американской военной помощи киевской стороне. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении CNN.

«Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, сообщает CNN», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также, согласно имеющимся сведениям, украинский лидер 21 декабря выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что посещение Владимиром Зеленским города Артемовска прокомментировал российский политолог Сергей Марков.