Эксперт Сергей Марков о визите Зеленского в Артемовск: глава Украины знает, что армия России не уничтожает политических лидеров

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20 декабря 2022, 17:04

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины знает, что российские Вооруженные силы не ликвидируют политических лидеров. На это указал отечественный эксперт Сергей Марков, комментируя визит Владимира Зеленского в город Артемовск (украинское название — Бахмут).

«Зеленский посетил фронтовой Бахмут. Отважный человек! Впрочем, Зеленский знает, что армия России не использует методов террора. И не уничтожает политических лидеров. Поэтому Зеленский может спокойно быть во всех фронтовых точках», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, хорватский президент Зоран Миланович заявил руководителю правительства страны Андрею Пленковичу, что Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба.