Хорватский президент Зоран Миланович заявил руководителю правительства страны Андрею Пленковичу, что Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Украина нам не союзник, ее насильно пытаются им сделать. Некоторые делают это ради своей задницы», — процитирован Миланович в публикации, которая появилась в TG-канале.
В процитированном посте отмечается, что с таким заявлением президент выступил, обращаясь к премьеру Пленковичу, предложившему проголосовать за обучение киевских военных на территории Хорватии.
Как сообщалось ранее во вторник, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива указал, что военнослужащие Североатлантического альянса открыто участвуют в боевых действиях на Украине и убивают российских солдат.