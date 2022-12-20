Президент Хорватии Миланович заявил премьеру Пленковичу, что Украину пытаются насильно сделать союзником Загреба

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20 декабря 2022, 15:56

Президент Хорватии Зоран Миланович, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Хорватский президент Зоран Миланович заявил руководителю правительства страны Андрею Пленковичу, что Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Украина нам не союзник, ее насильно пытаются им сделать. Некоторые делают это ради своей задницы», — процитирован Миланович в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что с таким заявлением президент выступил, обращаясь к премьеру Пленковичу, предложившему проголосовать за обучение киевских военных на территории Хорватии.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива указал, что военнослужащие Североатлантического альянса открыто участвуют в боевых действиях на Украине и убивают российских солдат.