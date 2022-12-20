Экс-депутат Рады Кива: военные НАТО открыто участвуют в боевых действиях на Украине и убивают российских солдат

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20 декабря 2022, 15:27

Военные НАТО, Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley / globallookpress.com

Военнослужащие Североатлантического альянса открыто участвуют в боевых действиях на Украине и убивают российских солдат. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«НАТО поставляет оружие, НАТО ставит задачи и предоставляет цели, по которым из их оружия наносятся удары. Солдаты НАТО открыто участвуют в боевых действиях на Украине, убивают российских солдат», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из города Грозного в зону СВО новой партии добровольцев.