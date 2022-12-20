Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону спецоперации новой партии добровольцев

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20 декабря 2022, 15:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Из города Грозного в зону российской специальной операции отправилась новая партия добровольцев. Об этом проинформировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Очередной борт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале чеченского лидера.

По его словам, бойцов напутствовали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства республики Абузайд Висмурадов и другие представители региональной власти.

Ранее во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал героями российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации, и пожелал им успеха.