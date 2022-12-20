Президент Путин назвал героями российских военных, участвующих в специальной операции, и пожелал им успеха

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20 декабря 2022, 15:00

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин назвал героями российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции, и пожелал им успеха. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин: российские военные сейчас защищают страну, они герои, я думаю об этом постоянно, мы желаем им успеха», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Спецоперация Москвы продолжается с 24 февраля. Как сообщалось ранее сегодня, председатель крымского Госсовета Владимир Константинов сделал прогноз, согласно которому города Одесса, Николаев и Харьков станут российскими до конца следующего года.