Спикер парламента Крыма Константинов предрек, что Одесса, Николаев и Харьков станут российскими до конца 2023 года

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20 декабря 2022, 14:45 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Морской пассажирский терминал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Города Одесса, Николаев и Харьков, в настоящий момент подконтрольные украинской стороне, станут российскими до конца следующего года. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил Владимир Константинов, председатель Госсовета Крыма.

«Глава крымского парламента Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков станут российскими до конца 2023 года, а киевские власти "начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что лидеры республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник на церемонии в Кремле получили из рук президента РФ Владимира Путина ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.