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20 декабря 2022, 14:27

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Лидеры республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник на церемонии в Кремле были награждены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным орденами «За заслуги перед Отечеством» высшей степени. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Путин в Кремле вручил врио глав ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Балицкому и Сальдо — третьей степени», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин указал на то, что российские военные, действующие на передовой специальной операции Москвы, демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования.