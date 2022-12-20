Путин: на передовой спецоперации российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

На передовой российской специальной операции отечественные военнослужащие демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал президент страны Владимир Путин.
«На передовой спецоперации бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Глава государства также отметил, что сейчас «непростое, но значимое время». По словам Путина, России снова брошен вызов.
Ранее во вторник сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский приехал в город Артемовск, который расположен в подконтрольной киевским властям части ДНР.