Путин: на передовой спецоперации российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

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20 декабря 2022, 14:15

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

На передовой российской специальной операции отечественные военнослужащие демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал президент страны Владимир Путин.

«На передовой спецоперации бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Глава государства также отметил, что сейчас «непростое, но значимое время». По словам Путина, России снова брошен вызов.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский приехал в город Артемовск, который расположен в подконтрольной киевским властям части ДНР.