Украинский президент Зеленский приехал в Артемовск, расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР

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20 декабря 2022, 14:05

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Артемовск, который расположен в подконтрольной киевской стороне части Донецкой народной республики. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Украинские издания сообщили о поездке Зеленского в Артемовск, его пресс-секретарь подтвердил эту информацию», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя новую атаку украинских сил по Белгородской области, указал, что Запад поручил Владимиру Зеленскому обострять конфликт ударами вглубь российской территории.