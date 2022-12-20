Илья Кива о новой атаке по Белгородской области: Запад поставил Зеленскому задачу обострять конфликт ударами вглубь территории РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 13:36

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя новую атаку Вооруженных сил Украины по Белгородской области, отметил, что Запад поставил президенту Владимиру Зеленскому задачу обострять конфликт ударами вглубь территории Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

Некоторое время назад ВСУ обстреляли Щебекинский городской округ Белгородской области. Согласно предварительной информации, пострадал один человек.

Кива, высказываясь об этом инциденте, написал, что западные кураторы поставили режиму Зеленского задачу обострять конфликт ударами вглубь России.

«Также в ближайшее время ожидается — со стороны ВСУ — провокация на территории Белоруссии», — добавил автор поста.

РФ с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, бывший посол Луганска в Москве Родион Мирошник указал, что вся численность украинской армии до начала СВО на данный момент утилизирована.