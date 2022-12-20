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20 декабря 2022, 11:41

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Вся численность Вооруженных сил Украины до начала российской специальной операции уже утилизирована. На это указал Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве.

«Количество убитых у ВСУ уже существенно больше ста тысяч, плюс около 300 тысяч — раненые и покалеченные, из них не более 50% смогут когда-то вернуться в строй. Это значит, что вся численность украинской армии до начала эскалации уже утилизирована», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Мирошника.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The Wall Street Journal отметило, что готовность армии Соединенных Штатов к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания американской военной помощи киевской стороне.