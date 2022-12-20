WSJ: готовность армии США к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания американской военной помощи Украине

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20 декабря 2022, 11:26

Американские военные, Sgt. Andrew King / globallookpress.com

Готовность армии Соединенных Штатов к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания американской военной помощи Украине. На это, как передает ТАСС, указало издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Готовность американских вооруженных сил к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. С такой оценкой выступили обозреватели газеты The Wall Street Journal Стейси Петтиджон и Ханна Деннис», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной авторами WSJ, крупные поставки киевской стороне американского оружия вместе с неспособностью компаний в короткие сроки увеличить их производство ставят под угрозу «арсенал демократии».

Ранее во вторник сообщалось, что согласованный проект бюджета США на следующий год разрешает президенту Джо Байдену передавать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 млрд долларов.