Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения спецназом «Ахмат» схрона ВСУ с натовским оружием в зоне проведения СВО

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 13:32 Источник: Лента.Ру

Опубликованы видеокадры обнаружения схрона с оружием НАТО при зачистке населенных пунктов на подконтрольной России территории в зоне проведения СВО. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал их в своем Telegram-канале.

На видеокадрах видно, как военнослужащие Баталхаджинского отряда быстрого реагирования, входящий в состав спецназа «Ахмат», обследуют подвал здания частного дома, обнаруживая спрятанное там оружие, среди которого образцы вооружения НАТО.

Рамзан Кадыров прокомментировал размещенное видео, пояснив, что задерживаются выявленные пособники киевского режима, скрывающиеся на подконтрольной России территории в зоне проведения специальной военной операции, работа по зачистке территорий проводится постоянно.

«Такая работа проводится ежедневно и будет продолжаться до победы России над войсками НАТО», — заявил Глава Чечни Рамзан Кадыров.





