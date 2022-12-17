Российский источник ТАСС: какой-либо диалог Москвы с НАТО сейчас исключен

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17 декабря 2022, 15:36 Источник: Telegram-канал ТАСС

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Какой-либо диалог Москвы с Североатлантическим альянсом в настоящий момент исключен. На это указал российский источник ТАСС, говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

«Какой-либо диалог РФ с НАТО сейчас исключен, сообщил российский источник», — отмечается в процитированном посте.

Также собеседник журналистов заявил, что не следует ждать концептуального возврата к инициативам России по гарантиям безопасности, Москва этого делать не станет.

Ранее сегодня сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал оказание военной поддержки киевской стороне самым быстрым способом добиться урегулирования ситуации на Украине.