Политолог Ордуханян: «Исключить РФ из Совбеза ООН невозможно!»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 17:31 Антон Николаев,

Рафаэль Ордуханян считает, что исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это противоречит самому уставу организации. Политолог также называл такие заявления политическим демаршем. Об этом Ордуханян сказал изданию «Аргументы недели».

«Нет легитимных механизмов и процедуры, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН. Россия, как правоприемница СССР, являлась создателем и организатором Совбеза. Нет такого положения даже на законодательном уровне! Это очередные политические демарши, которые очень эффективны. Они берут ведро, зачерпывают помои, сами в них измазываются и выливают их на нас. Когда «Голос Америки» и BBC вещали на нас, то радиостанция «Коминтерн» вещала на них. И все было бы нормально! Но такого рода политические демарши, которые пусты, деструктивны и опасны, проходят, так как Запад контролирует информационное пространство. Не важно, что они там предлагают! Сейчас идет по всему миру волна о том, что Россию выгоняют из Совбеза ООН. А объяснять, что это сделать нельзя, так как противоречит уставу ООН!»

Ранее конгрессмены США Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение в Палату представителей проект резолюции, содержащей призыв к президенту Джо Байдену добиться исключения России из Совета Безопасности ООН.