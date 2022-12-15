Находящийся в зоне СВО Рогозин заявил, что переговоры с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева

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15 декабря 2022, 10:09

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин, который в настоящее время находится в зоне российской специальной военной операции (СВО), заявил, что переговоры с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале бывшего генерального директора «Роскосмоса».

Рогозин согласился с точкой зрения израильского эксперта Якова Кедми, полагающего, что диалог с украинской стороной лишен смысла, поскольку она не хочет договариваться с Москвой.

«Неужели непонятно, что весь этот наш переговорный зуд воспринимается противником как проявление слабости? Переговоры могут быть только о форме капитуляции врага. Все», — написал экс-глава «Роскосмоса».

Как сообщалось ранее в четверг, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что основную опасность для полуострова на данный момент представляют украинские дроны.