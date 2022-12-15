Сергей Аксенов: основной угрозой для Крыма являются украинские беспилотники

Основную опасность для Крымского полуострова в настоящее время представляют украинские беспилотные летательные аппараты. На это, как информирует ТАСС, указал руководитель Республики Крым Сергей Аксенов.
«Основной угрозой для Крыма являются вражеские беспилотники», — процитирован Аксенов в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
При этом глава Крыма отметил, что обстановка на территории региона на данный момент стабильная и контролируемая.
Россия с 24 февраля осуществляет спецоперацию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Аксенов заявил, что квартира президента соседней страны Владимира Зеленского в поселке Ливадия будет национализирована.