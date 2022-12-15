Сергей Аксенов: основной угрозой для Крыма являются украинские беспилотники

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15 декабря 2022, 09:48 Источник: Telegram-канал ТАСС

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Основную опасность для Крымского полуострова в настоящее время представляют украинские беспилотные летательные аппараты. На это, как информирует ТАСС, указал руководитель Республики Крым Сергей Аксенов.

«Основной угрозой для Крыма являются вражеские беспилотники», — процитирован Аксенов в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

При этом глава Крыма отметил, что обстановка на территории региона на данный момент стабильная и контролируемая.

Россия с 24 февраля осуществляет спецоперацию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Аксенов заявил, что квартира президента соседней страны Владимира Зеленского в поселке Ливадия будет национализирована.