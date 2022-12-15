Сергей Аксенов: квартира президента Украины Зеленского в Крыму будет национализирована

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15 декабря 2022, 09:34 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Квартира украинского президента Владимира Зеленского, которая находится в поселке Ливадия, будет национализирована. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

«Квартиру Зеленского в Крыму национализируют», — процитирован Аксенов в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе сообщалось, что политический эксперт Сергей Марков предрек Владимиру Зеленскому судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в заключении голодовку и брошенного «западными заказчиками».