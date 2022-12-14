Политолог Марков предрек Зеленскому судьбу Саакашвили, объявившего в заключении голодовку и брошенного «западными заказчиками»

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14 декабря 2022, 15:33

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков предрек украинскому лидеру Владимиру Зеленскому судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в заключении голодовку и брошенного «западными заказчиками». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

«Саакашвили объявил голодовку. Но это уже никому не интересно. А уж так он старался угодить западным заказчикам, так старался!» — написал Марков.

По его словам, «западные заказчики» бросили грузинского политика.

«Такое же будущее ждет и Зеленского — будет еще объявлять голодовку и всем это будет безразлично. Так уходят предатели своего народа», — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Марков выступил с предположением, согласно которому украинская армия ведет подготовку к кровопролитным боестолкновениям зимой, которые потребуют проведения новой волны мобилизации в стране.