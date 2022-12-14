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Политолог Марков предположил, что ВСУ готовятся к кровопролитным боям зимой, которые потребуют новой волны мобилизации на Украине

, 15:09

Политолог Марков предположил, что ВСУ готовятся к кровопролитным боям зимой, которые потребуют новой волны мобилизации на Украине
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к кровопролитным боестолкновениям зимой, которые потребуют проведения новой волны мобилизации в бывшей советской республике. Соответствующее предположение высказал российский политолог Сергей Марков.

«На Украине будет еще одна волна мобилизации после новогодних праздников. Это предположила заместитель министра обороны Украины (Анна Маляр — АН). Для возмещения убитых и раненых солдат. То есть на зиму ВСУ готовятся к таким кровопролитным боям, что понадобится еще одна волна мобилизации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в среду сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал свою паству скромно отметить приближающееся Рождество, а сэкономленные средства отправить украинцам.

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