Папа Римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество, а сэкономленные деньги отправить гражданам Украины

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14 декабря 2022, 13:15

Папа Римский Франциск, face to face / globallookpress.com

Папа Римский Франциск призвал свою паству скромно отметить приближающееся Рождество, а сэкономленные средства отправить гражданам Украины. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Папа Римский призвал верующих скромно отметить Рождество, а сэкономленные деньги отправить украинцам», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте указывается, что данное заявление Франциск сделал перед окончанием традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

Ранее в среду сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал «шоу для баранов» поездку голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма на Украину, решившего поддержать военнослужащих Вооруженных сил страны.