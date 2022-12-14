Экс-депутат Рады Кива назвал «шоу для баранов» поездку актера Ван Дамма на Украину, решившего поддержать военных ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 13:00

Актер Жан-Клод Ван Дамм, Panama Pictures / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал «шоу для баранов» поездку актера Жан-Клода Ван Дамма на Украину, который решил поддержать военнослужащих Вооруженных сил страны. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Кивы.

Экс-парламентарий прокомментировал размещенное в интернете видео, на котором запечатлен Ван Дамм с представителями ВСУ.

«Шоу для баранов продолжается. Теперь подбадривать топать скот на убой приехал Жан-Клод Ван Дамм. Для голивудских это как обязательная нагрузка — поездка на скотобойню», — отметил Илья Кива.

Как сообщалось ранее сегодня, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что идея об организации международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки руководителей внешнеполитических ведомств государств, входящих в ЕС.