Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС

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14 декабря 2022, 12:38

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Идея Европейской комиссии об организации международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки руководителей дипломатических ведомств государств, являющихся членами ЕС. Это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», признал верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что Вашингтон поставками вооружений киевской стороне провоцируют Россию на прямой конфликт с Североатлантическим альянсом.