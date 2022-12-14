Сенатор Джабаров: США поставками вооружений Украине провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО

Соединенные Штаты поставками вооружений Украине провоцируют Москву на прямой конфликт с Североатлантическим альянсом. На это, как передает РИА Новости, указал член Совета Федерации Владимир Джабаров.
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — процитирован отечественный сенатор в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков выразил мнение о том, что предполагаемая передача Киеву американских систем Patriot послужит косвенным признанием успешности российских ударов по энергосистеме соседней страны.