Политолог Марков: вероятная передача США Украине ЗРК Patriot станет косвенным признанием успешности ударов РФ по энергосистеме

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14 декабря 2022, 09:43

ЗРК Patriot, Aaron Henson / globallookpress.com

Вероятная передача Соединенными Штатами Украине зенитных ракетных комплексов Patriot станет косвенным признанием успешности ударов Российской Федерации по энергетической системе соседней страны. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил в своем Telegram-канале, что поставка ЗРК киевской стороне, видимо, произойдет в ближайшие дни.

«Передача Patriot — это косвенное признание, что ракетные удары армии России по энергоинфраструктуре Украины успешны. Напомню, ракетные удары России по энергоинфраструктуре Украины имеют целью прекратить удары ВСУ по всей инфраструктуре и жилым кварталам городов Донбасса», — говорится в публикации, которую выложил Марков.

Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР Денис Пушилин указал на то, что западное оружие, поставляемое Киеву, продают на черном рынке.