Пушилин: поставляемое Украине западное оружие, в том числе американские Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку

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14 декабря 2022, 08:50 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Поставляемое киевской стороне западное оружие, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку. На это, как передает РИА Новости, указал Денис Пушилин, врио руководителя ДНР.

«Поставляемое Украине иностранное вооружение, в том числе Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку, заявил Пушилин в интервью РИА Новости», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным СМИ, на Купянском направлении отечественные разведчики атаковали группу военнослужащих Украины, которые выдали себя, использовав фонарики.