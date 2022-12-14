Пушилин: поставляемое Украине западное оружие, в том числе американские Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку

Поставляемое киевской стороне западное оружие, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку. На это, как передает РИА Новости, указал Денис Пушилин, врио руководителя ДНР.
«Поставляемое Украине иностранное вооружение, в том числе Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку, заявил Пушилин в интервью РИА Новости», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным СМИ, на Купянском направлении отечественные разведчики атаковали группу военнослужащих Украины, которые выдали себя, использовав фонарики.