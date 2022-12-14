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На Купянском направлении российские разведчики атаковали группу украинских военных, выдавших себя использованием фонариков

, 08:38 Источник: Telegram-канал РИА Новости

На Купянском направлении российские разведчики атаковали группу украинских военных, выдавших себя использованием фонариков
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

На Купянском направлении отечественные разведчики атаковали группу военнослужащих Украины, которые выдали себя, использовав фонарики. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Российские разведчики на Купянском направлении ударили по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы спецназа Западного военного округа», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин отметил, что города Одесса и Чернигов, в настоящий момент контролируемые киевской стороной, необходимо освободить, однако обозначать сроки сейчас неправильно.

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