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Лидер ДНР Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки освобождения сейчас неправильно

, 08:25 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Лидер ДНР Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки освобождения сейчас неправильно
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Города Одесса и Чернигов, контролируемые киевской стороной, нужно освободить, однако обозначать сроки освобождения в настоящее время неправильно. С соответствующим заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин, ставший собеседником РИА Новости.

«Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил Пушилин в интервью РИА Новости», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет спецоперацию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР отметил, что ущерб, нанесенный республике Киевом, на данный момент превышает 1,3 трлн рублей.

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