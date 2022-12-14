Лидер ДНР Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки освобождения сейчас неправильно

Города Одесса и Чернигов, контролируемые киевской стороной, нужно освободить, однако обозначать сроки освобождения в настоящее время неправильно. С соответствующим заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин, ставший собеседником РИА Новости.
«Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил Пушилин в интервью РИА Новости», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Россия с 24 февраля осуществляет спецоперацию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР отметил, что ущерб, нанесенный республике Киевом, на данный момент превышает 1,3 трлн рублей.