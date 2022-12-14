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Пушилин: ущерб, нанесенный Украиной ДНР, уже превышает 1,3 трлн рублей

, 08:12 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Пушилин: ущерб, нанесенный Украиной ДНР, уже превышает 1,3 трлн рублей
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Сумма ущерба, нанесенного киевской стороной ДНР, на данный момент уже превышает 1,3 трлн рублей. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Денис Пущилин, врио руководителя российского региона.

«Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 трлн рублей, заявил РИА Новости Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что, согласно сведениям РИА Новости, украинская Служба безопасности расстреляла в городе Бериславе Херсонской области 20 человек, сотрудничавших с РФ.

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