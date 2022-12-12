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12 декабря 2022, 16:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Служба безопасности Украины расстреляла в расположенном на территории Херсонской области городе Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Российской Федерацией, и в настоящий момент готовит постановочную съемку для провокации. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Россией, готовит постановочную съемку с их телами для провокации, сообщил источник РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, помощник чеченского лидера Апти Алаудинов рассказал, что за три недели бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили в ЛНР порядка 50 украинских танков и столько же другой бронетехники противника.