Служба безопасности Украины расстреляла в расположенном на территории Херсонской области городе Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Российской Федерацией, и в настоящий момент готовит постановочную съемку для провокации. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
«СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Россией, готовит постановочную съемку с их телами для провокации, сообщил источник РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, помощник чеченского лидера Апти Алаудинов рассказал, что за три недели бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили в ЛНР порядка 50 украинских танков и столько же другой бронетехники противника.