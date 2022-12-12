Помощник Кадырова Алаудинов: за три недели бойцы «Ахмата» уничтожили в ЛНР около 50 танков ВСУ и столько же другой бронетехники

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12 декабря 2022, 15:33 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские танки, Vyacheslav Madiyevskyy / globallookpress.com

За три недели бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили на территории Луганской народной республики порядка 50 танков Вооруженных сил Украины и столько же другой бронетехники противника. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал Апти Алаудинов, помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

«За три недели спецназовцы “Ахмата” уничтожили около 50 танков ВСУ и столько же другой бронетехники, переброшенной как украинское подкрепление. Об этом рассказал военкору RT Arabic Саргону Хадае командир “Ахмата”, помощник главы Чечни Апти Алаудинов», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Алаудинов также отметил, что российские войска в ЛНР в настоящий момент продолжают продвигаться вперед.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова указала, что от Ватикана так никто и не извинился за высказывание Папы Римского Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев.